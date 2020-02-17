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Кабмин намерен создать 200 тыс. рабочих мест

Новости » Политика     17.02.2020 - 20:48
Кабмин намерен создать 200 тыс. рабочих мест
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По словам Алексей Гончарука, целью правительства является сократить поиск работы до двух месяцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров Украины намерен в текущем году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест, а через пять лет - миллион. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гончарука в Telegram.

По его словам, целью правительства является сократить поиск работы до двух месяцев.

"Цель нашего правительства на 2020 год - это плюс 200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет - 1 млн рабочих мест", - сообщил он.

Напомним, правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции" содержит план, согласно которому уровень безработицы по методологии Международной организации труда упадет в Украине с 7,6% в 2020 году до 5,2% в 2024 году, а уровень занятости увеличится с 68,2% до 71,4%.

Кроме того, правительственная "Экономическая стратегия: рост через инвестиции" содержит план, согласно которому средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине в 2024 году должна вырасти до 75,4 лет в сравнении с 71,76 лет в 2018 году.

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