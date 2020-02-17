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Кабмін має намір створити 200 тис. робочих місць

Новини » Політика     17.02.2020 - 20:48
Кабмін має намір створити 200 тис. робочих місць
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За словами Олексій Гончарука, метою уряду є скоротити пошук роботи до двох місяців

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України має намір в поточному році створити 200 тисяч нових легальних робочих місць, а через п'ять років - мільйон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гончарука Telegram.

За його словами, метою уряду є скоротити пошук роботи до двох місяців.

"Мета нашого уряду на 2020 рік - це плюс 200 тис. нових легальних робочих місць і скорочення пошуку роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців. За 5 років - 1 млн робочих місць", - повідомив він.

Нагадаємо, урядова "Економічна стратегія: зростання через інвестиції" містить план, згідно з яким рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці впаде в Україні з 7,6% у 2020 році до 5,2% у 2024 році, а рівень зайнятості збільшиться з 68,2% до 71,4%.

Крім того, урядова "Економічна стратегія: зростання через інвестиції" містить план, згідно з яким середня очікувана тривалість життя в Україні у 2024 році має зрости до 75,4 років у порівнянні з 71,76 років у 2018 році.

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