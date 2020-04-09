Кабмин надеется на поэтапный выход из карантина, готовятся новые нормы

Кабинет министров планирует разработать новые социальные стандарты для поэтапного выхода из карантина. Об этом во время селекторного совещания с главами облгосадминистраций и горсоветов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

По его словам, правительство сможет отменить часть ограничений лишь после завершения карантина, который, скорее всего, будет продлен до мая.

"Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего, он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, вчера, 8 апреля, Кабмин внес изменения в карантинные ограничения. В частности, в правительстве разъяснили, какие объекты могут работать на карантине, и кому из лиц 60 лет и старше разрешено покидать самоизоляцию.

Также РБК-Украина писало, что в трех областях Украины в рамках карантина из-за пандемии коронавируса могут ввести комендантский час.