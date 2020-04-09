Кабмін сподівається на поетапний вихід з карантину, готуються нові норми

Кабінет міністрів планує розробити нові соціальні стандарти для поетапного виходу з карантину. Про це під час селекторної наради з головами облдержадміністрацій та міськрад заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

За його словами, уряд зможе скасувати частину обмежень лише після завершення карантину, який, швидше за все, буде продовжено до травня.

"Постановою уряду визначено, що карантин діє до 24 квітня. Швидше за все, він буде продовжений до початку травня. І тільки тоді ми зможемо скасувати частину обмежень. У той же час, ми розуміємо, що хвороба швидко не відступить. Тому повинні підготувати нові соціальні стандарти життя після жорстких карантинних заходів: розробити нові транспортні норми, норми соціальної дистанції, перебування в закритих приміщеннях і установах. На це у нас є трохи часу. І дуже важливо працювати разом", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, вчора, 8 квітня, Кабмін вніс зміни до карантинні обмеження. Зокрема, в уряді роз'яснили, які об'єкти можуть працювати на карантині, і кому з осіб 60 років і старше дозволено залишати самоізоляцію.

Також РБК-Україна писало, що в трьох областях України в рамках карантину через пандемію коронавірусу можуть ввести комендантську годину.