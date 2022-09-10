Кабмин начал подготовку законопроекта об освобожденных территориях

Координационному штабу по вопросам деоккупированных территорий было поручено подготовить законопроект об освобожденных от оккупантов территорий. Документ определит законодательную рамку для первоочередных действий по восстановлению жизнедеятельности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства интеграции.

"Приглашаем к сотрудничеству экспертов, работающих в этой области, приобщиться к проработке проекта", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате успешного контрнаступления нашими воинами удалось деоккупировать более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Между тем сегодня военные уже взяли Купянск под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

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