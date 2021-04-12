Набсовет УЗ дискредитирует идею корпоративного управления, - экономист

"К сожалению, какую бы реформу мы не проводили, в том числе и реформу корпоративного управления госпредприятиями, у нас все равно получается какой-то коррупционный кейс. Мы только дискредитируем саму логику этих наблюдательных советов, которые должны быть профессиональными, а не формироваться из очень странного перечня людей, которые часто не имеют никакого отношения к сфере, за которой они должны следить", - заявил Кушнирук.

По его словам, кроме того, что члены наблюдательного совета УЗ получают очень высокие зарплаты, компания тратит еще и миллионы на их питание, перелеты и дополнительные расходы. Несмотря на хронические убытки "Укрзализныци" и критическое состояние железнодорожной инфраструктуры, это является недопустимым.

"Скандал с питанием (членов наблюдательного совета УЗ, - ред.), где они устроили себе за огромные средства отдых, это просто настолько позорно и абсурдно, что уже после этой истории их всех надо было бы отправить в отставку просто автоматически, потому что они дискредитируют саму идею функционирования наблюдательных советов", - отметил эксперт.