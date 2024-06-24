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Кабмін не може мати можливості відбирати підприємства, - нардеп

Понеділок 24 червня 2024 15:01
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Кабмін не може мати можливості відбирати підприємства, - нардеп Фото: Кабінет міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Народний депутат Муса Магамедов розкритикував проєкт закону №11195. За його словами, націоналізувати лише за умови, якщо підсанкційна особа володіє бодай якоюсь часткою компанії, навіть без юридичного процесу, небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог нардепа.

"Як ми можемо бачити, запропоновані цим законом санкційні механізми прямо посягають на одне з фундаментальних прав західного, ба більше, сучасного світу - право власності. Право власності та його охорона з боку держави - невіддільна складова сучасного цивілізованого світу, одна з головних умов залучення інвестицій в країну та взагалі те, що дозволяє вважати країну правовою. Натомість законопроєкт №11195 прямо загрожує праву власності абсолютно ні в чому не винних навіть з погляду держави осіб. І це не може вважатися в сучасному світі чимось прийнятним", - пише нардеп.

Він також звертає увагу на корупційні ризики такого механізму. Зокрема, на положення, про те що рішення про відбір компаній може прийматись не судом, а Кабміном.

"Яким чином уряд може виносити такі рішення? Звідки в нього повноваження судової гілки влади, якщо він є органом виконавчої влади? Чому законопроєкт створює процесуальний механізм, який є прямим порушенням прав непідсанкційного суб’єкта на справедливий судовий розгляд? Питання без відповіді. І задавати їх в деталях можна ще багато. Але головне, що цей законопроєкт є несправедливим в самій своїй природі", - резюмує він.

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