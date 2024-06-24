Кабмин не может иметь возможности отбирать предприятия, - нардеп

Народный депутат Муса Магамедов подверг критике проект закона №11195. По его словам, национализировать только при условии, что подсанкционное лицо владеет хоть какой-то долей компании, даже без юридического процесса, опасно.

"Как мы можем видеть, предложенные этим законом санкционные механизмы прямо посягают на одно из фундаментальных прав западного, более того, современного мира - право собственности. Право собственности и его охрана со стороны государства - неотделимая составляющая современного цивилизованного мира, одно из главных условий привлечения инвестиций в страну и вообще то, что позволяет считать страну правовой. Законопроект №11195 прямо угрожает праву собственности абсолютно ни в чем не виновных даже с точки зрения государства лиц.

Он также обращает внимание на коррупционные опасности такого механизма. В частности, положения о том, что решение об отборе компаний может приниматься не судом, а Кабмином.

"Каким образом правительство может выносить такие решения? Откуда у него полномочия судебной ветви власти, если оно является органом исполнительной власти? Почему законопроект создает процессуальный механизм, являющийся прямым нарушением прав неподсанкционного субъекта на справедливое судебное разбирательство? Вопросы без ответа. И задавать их в деталях можно еще много. Но главное, что этот законопроект несправедлив в самой своей природе", - резюмирует он.