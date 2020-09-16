Кабмин меняет критерии для "красной зоны": что предлагают

Кабинет министров Украины изменит критерии установления "красной зоны" адаптивного карантина в регионах. Теперь наивысший уровень ограничения будет вводиться, если заболеваемость в регионе более чем в 5 раз превышает средний по Украине.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Важный момент - это вопрос установления в регионе "красного уровня". То есть это практически локдаун региона. Будет рассматриваться в случае превышения больше чем в пять раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что более подробно о критериях станет известно в ходе обсуждения на заседании Кабмина.

Отметим, по состоянию на 16 сентября средний по Украине уровень заболеваемости составляет 96,8 за 14 дней на 100 тысяч населения. В разрезе регионов ближе всего к "красной зоне" Тернопольская область - 348,4 за 14 дней на 100 тысяч населения.

Напомним, ранее сообщалось, что к ослаблению карантина в Украине не готовы 19 регионов и Киев.

На сегодня в "красной зоне" находятся Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, ряд других городов и районов в 11 областях.