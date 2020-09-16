ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Карантин в Украине: какие регионы не готовы к ослаблению ограничений

Киев, Среда 16 сентября 2020 13:42
Карантин в Украине: какие регионы не готовы к ослаблению ограничений
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

К ослаблению карантина в Украине не готовы 19 регионов и Киев. Среди них самый высокий показатель заболеваемости - в Тернопольской области (348,4 человека на 100 тыс. населения).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области и город Киев.

Напомним, в Украине выявили еще 2 958 новых случаев коронавируса.

Отметим, что Ивано-Франковск открывает детсады и школы, несмотря на "красную зону".

Ранее сообщалось, что Ивано-Франковск подал в суд на Кабинет министров в связи с разделением страны на карантинные зоны.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус карантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь