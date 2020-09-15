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Ивано-Франковск открывает детсады и школы, несмотря на "красную зону"

Ивано-Франковск, Вторник 15 сентября 2020 17:02
Ивано-Франковск открывает детсады и школы, несмотря на "красную зону"
Фото: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив (facebook com/Руслан Марцінків)
Автор: РБК-Украина

Несмотря на пребывание в красной зоне карантина Ивано-Франковск открывает детсады и школы. Учреждения будут открываться поэтапно с сегодняшнего дня.

Об этом на брифинге сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, сегодня внеочередная сессия городского совета приняла решение об ослаблении карантина.

"Это решение звучит так: обязать руководителей учреждений дошкольного, среднего, внешкольного образования обеспечить право на образование...", - заявил Марцинкив.

Он уточнил, что с 15 сентября будут поэтапно в течение недели открываться детские сады, с 21 сентября - начальные школы, с 28 сентября - полноценное обучение в учреждениях образования в Ивано-Франковске. Речь идет о тех, которые подчиняются городскому совету.

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Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 15 вересня 2020 р.

Мэр добавил, что у родителей остается право выбора - отправлять детей в школы или оставить на дистанционном обучении. Марцинкив обратился к правоохранителям с призывом не штрафовать руководителей школ и детсадов.

Напомним, ранее сообщалось, что Ивано-Франковск подал в суд на Кабинет министров в связи с делением страны на карантинные зоны.

Отметим, по состоянию на 15 сентября Киев и 19 областей остаются не готовыми к ослаблению карантина.

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Новости Украины Коронавирус Ивано-Франковскшколадетский сад
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