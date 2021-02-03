Кабмин ликвидировал более 30 консультативных и совещательных органов

Кабинет министров принял решение о ликвидации 33 консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, образованных правительством. Ее функционирование потеряло свою актуальность.

Постановление принято на заседании правительства 3 февраля, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно закону Кабмин для обеспечения осуществления своих полномочий образует временные консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы. В настоящее время правительством создана 218 вспомогательных органов.

"Секретариатом Кабинета министров вместе с центральными органами исполнительной власти был проведен анализ деятельности вспомогательных органов, по результатам которого подготовлены предложения по ликвидации тех органов, функционирование которых потеряло свою актуальность", - говорится в документе.

Согласно решению, будут ликвидированы, всеукраинский межведомственный координационно-методический совет по правовому образованию населения Межведомственная рабочая группа по координации антикоррупционной реформы, Совет по вопросам восстановления и развития мира в Украине, Совет по вопросам функционирования системы здравоохранения, Украинская национальная комиссия по вопросам правописания и другие.

Как сообщало РБК-Украина, правительство 3 февраля одобрило проект закона о лишении Кабинета министров Украины несвойственных полномочий. Функции передадут министерствам и ведомствам.

Напомним, Кабинет министров 27 января одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора).