Уряд ліквідував більше 30 консультативних та дорадчих органів

Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію 33 консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених урядом. Її функціонування втратило свою актуальність.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 3 лютого, яке транслювалося на Youtube-каналі Кабміну.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, відповідно до закону Кабмін для забезпечення здійснення своїх повноважень утворює тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. На даний час урядом утворено 218 допоміжних органів.

"Секретаріатом Кабінету міністрів разом із центральними органами виконавчої влади було проведено аналіз діяльності допоміжних органів, за результатами якого підготовлено пропозиції щодо ліквідації тих органів, подальше функціонування яких втратило свою актуальність", - йдеться в документі.

Згідно з рішенням, будуть ліквідовані, всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення Міжвідомча робоча група з питань координації антикорупційної реформи, Рада з питань відновлення та розбудови миру в Україні, Рада з питань функціонування системи охорони здоров’я, Українська національна комісія з питань правопису та інші.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд 3 лютого схвалив проект закону про позбавлення Кабінету міністрів України невластивих повноважень. Функції передадуть міністерствам і відомствам.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 27 січня схвалив законопроект щодо впорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів та стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору).