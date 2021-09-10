Кабмин не контролирует ситуацию с подготовкой к отопительному сезону, - Тимошенко

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в Facebook.

"Из ответа премьера сделала неутешительный вывод - Кабинет министров не контролирует ситуацию и не понимает, что ведет страну к энергетическому коллапсу, а людей - вгоняет в крайнюю бедность", - заявила лидер "Батькивщины".

Перед началом часа вопросов к правительству все оппозиционные фракции с трибуны парламента озвучили требование изменить повестку дня и заслушать отчет правительства о подготовке страны к отопительному периоду, а не о визите президента в США, как было запланировано монобольшинством.

"Мы убеждены, что украинский народ заслужил право знать правду, поэтому премьер обязан сейчас всей стране и парламенту доложить, как люди будут платить повышенные тарифы и что делает власть", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" задала вопрос об увеличении стоимости тепла в полтора раза этого отопительного сезона, о сокращении количества получателей субсидий из семи миллионов до двух с половиной и о попытке центральной власти переложить свои просчеты на плечи местных властей, заставив их сохранить прошлогодние цены на квартплату при новых ценах на газ за счет дотаций из местного бюджета.