Кабмін не контролює ситуацію з підготовкою до опалювального сезону, - Тимошенко

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко в Facebook.

"З відповіді прем’єра зробила невтішний висновок - Кабінет міністрів не контролює ситуацію і не розуміє, що веде країну до енергетичного колапсу, а людей – вганяє у крайню бідність," - заявила лідер "Батьківщини".

Перед початком години запитань до уряду всі опозиційні фракції з трибуни парламенту озвучили вимогу змінити порядок денний і заслухати звіт урядовців про підготовку країни до опалювального періоду, а не про візит президента до США, як було заплановано монобільшістю.

"Ми переконані, що український народ заслужив право знати правду, тому прем’єр зобов’язаний зараз усій країні та парламенту доповісти, як люди будуть платити підвищені тарифи і що робить влада", - наголосила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" поставила запитання щодо збільшення вартості тепла у півтора рази цього опалювального сезону, про скорочення кількості отримувачів субсидій з семи мільйонів до двох із половиною та про намагання центральної влади перекласти свої прорахунки на плечі місцевої влади, змусивши їх зберегти минулорічні ціни на комірне при нових цінах на газ шляхом дотацій з місцевого бюджету.