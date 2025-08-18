Кабмін до кінця тижня може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років, - Свириденко

Виїзд чоловіків до 22 років за кордон

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.

"На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині (кордону - ред.), - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що це "позитивна правильна історія, яка допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися у навчанні в Україні".

