Кабмін до кінця тижня може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років, - Свириденко

До кінця цього тижня Кабінет міністрів України може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам до 22 років.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла в коментарі "Суспільному".
За її словами, рішення ухвалюватиметься на рівні Кабміну і не потребує змін до законодавства. Напрацювання документа вже триває, і цього тижня уряд планує його фіналізувати.
"Це буде постанова Кабміну, яка нині напрацьовується. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну", - сказала Свириденко, не уточнюючи деталей тексту документа.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.
"На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині (кордону - ред.), - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що це "позитивна правильна історія, яка допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися у навчанні в Україні".
