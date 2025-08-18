Кабмин до конца недели может разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет, - Свириденко

Выезд мужчин до 22 лет за границу

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.

"В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении (границы - ред.), - сказал Зеленский.

Президент отметил, что это "положительная правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине".

