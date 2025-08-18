Кабмин до конца недели может разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет, - Свириденко

До конца этой недели Кабинет министров Украины может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам до 22 лет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала в комментарии "Суспільному".
По ее словам, решение будет приниматься на уровне Кабмина и не требует изменений в законодательство. Наработка документа уже продолжается, и на этой неделе правительство планирует его финализировать.
"Это будет постановление Кабмина, которое сейчас нарабатывается. Это решение, которое не требует законодательных изменений, поэтому это будет на уровне Кабмина", - сказала Свириденко, не уточняя деталей текста документа.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.
"В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении (границы - ред.), - сказал Зеленский.
Президент отметил, что это "положительная правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине".
Подробнее о том, какие правила пересечения границы для мужчин сейчас и что предлагает изменить Зеленский, - читайте в материале РБК-Украина.