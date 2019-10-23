Кабмин изменил прогноз курса гривны к доллару на 2020 год

Кабинет министров Украины ожидает, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Об этом после заседания Кабмина сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, такой прогноз курса содержится в "Сценарии 1" макропрогноза Министерства экономики и буде заложен в проект государственрного бюджета на 2020 год ко второму чтению.

При этом прогноз улучшен по сравнению с предыдущим (28,2 грн/доллар), сообщил премьер.

При этом в оптимистическом сценарии Минэкономики заложен курс 24,8 грн/доллар, рассказал Гончарук.

"Чем экономика быстрее будет расти, тем гривна будет больше укрепляться", - рассказал он.

Отметим, ранее заместитель главы Минэкономики Сергей Николайчук заявил, что министерство намерено изменить прогноз курса гривны к доллару на 2020 год. По его словам, в обновленном макропрогнозе будет учтено укрепление гривны к доллару.

Согласно консенсус-прогнозу чиновников и экспертов, среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году составит 26,3 грн/доллар, а в 2020 году - 27,3 грн/доллар.