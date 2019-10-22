Минэкономики изменит прогноз курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Макропрогноз будет учитывать текущее укрепление гривны

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено изменить прогноз курса гривны к доллару на 2020 год. Об этом на брифинге сказал заместитель главы ведомства Сергей Николайчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил замминистра, в обновленном макропрогнозе будет учтено укрепление гривны к доллару. "Мы ожидаем изменение допущений по обменному курсу", - сказал он.

Николайчук напомнил, что в майском прогнозе на 2020 год ожидался средний курс 28,2 грн/доллар. "Сейчас мы видим, что гривна более крепкая в связи с рядом фундаментальных факторов. И соответственно курс мы закладываем в наши прогнозы уже не на таком высоком уровне", - сообщил он.

При этом Николайчук не назвал конкретной цифры нового прогноза.

Кроме того, министерство планирует изменить прогноз по инфляции в Украине в сторону снижения, "приближая его к цели Национального банка". "По потребительской инфляции мы ожидаем к концу следующего года 5,5%", - сказал он.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено подать обновленный макропрогноз на утверждение Кабмина до конца октября 2019 года.

Согласно консенсус-прогнозу чиновников и экспертов, среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году составит 26,3 грн/доллар, а в 2020 году - 27,3 грн/доллар.