Кабмін змінив прогноз курсу гривні до долара на 2020 рік

Кабінет міністрів України очікує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Про це після засідання Кабміну сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, такий прогноз курсу міститься в "Сценарії 1" макропрогнозу Міністерства економіки та буде закладено в проект государственрного бюджету на 2020 рік до другого читання.

При цьому прогноз поліпшений у порівнянні з попереднім (28,2 грн/долар), повідомив прем'єр.

При цьому в оптимістичному сценарії Мінекономіки закладено курс 24,8 грн/долар, розповів Гончарук.

"Чим економіка швидше зростатиме, тим гривня буде більше укріплюватися", - розповів він.

Відзначимо, раніше заступник глави Мінекономіки Сергій Ніколайчук заявив, що міністерство має намір змінити прогноз курсу гривні до долара на 2020 рік. За його словами в оновленому макропрогнозі буде враховано зміцнення гривні до долара.

Згідно з консенсус-прогнозом чиновників і експертів, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.