Кабмін змінив правила перетину кордону для українців

Кабмін дозволив членам екіпажу повітряного судна супроводжувати неповнолітніх дітей

Кабінет міністрів України змінив правила перетину кордону для українців. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 4 липня 2018 року, у ході засідання уряду.

Так, Кабмін підтримав внесення змін до постанови уряду, що стосуються правил перетину кордону для дітей.

Зокрема, до чинної постанови щодо правил перетину кордону пропонується додати норму, що проїздний документ дитини чинний протягом строку, на який він виданий.

Крім того, Кабмін дозволив членам екіпажу повітряного судна супроводжувати неповнолітніх дітей.

"Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється лише за згодою обох батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, опікунів (піклувальників) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку, у тому числі в супроводі членів екіпажу повітряного судна, на якому вони прямують", - йдеться у документі.

Також виїзд з України осіб до 16 років, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій. За рішенням Кабміну, таким документом може бути свідоцтво про народження дитини, видане компетентним органом іноземної держави, що не містить відомомстей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України.

Як зазначається у пояснювальній записці, розроблення відповідних змін зумовлені необхідністю реалізації вимог статті 32 закону України "Про охорону дитинства" щодо вжиття державою заходів для боротьби з незаконним переміщенням, вивезенням і неповерненням із-за кордону, викраденням, торгівлею та контрабандою дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що один із батьків може вивезти дитину з України без згоди іншого лише при постійному консульському обліку.