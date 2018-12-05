Кабмин изменил порядок установления доплаты к надбавкам за особые заслуги

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

При установлении права на доплату не будет учитываться заработная плата до надбавки

Кабинет министров Украины изменил механизм установления доплаты к надбавкам за особые заслуги. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что правительство изменило механизм установления доплаты к надбавке Героям Украины, Героям социалистического труда, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, полным кавалерам ордена Славы, награжденным четырьмя и более медалями "За отвагу". В частности, теперь при установлении права на доплату не будет учитываться заработная плата до надбавки.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин предложил ввести максимальные торговые надбавки на продукты. В частности, предлагается, что максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% от цены производителя, на обычные товары не должна быть выше 30% цены производителя, на импортные товары - не более 30% таможенной цены. Таким образом, речь идет о введении ручного регулирования цен на продукты и государственного контроля над ценообразованием.