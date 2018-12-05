Кабмін змінив порядок встановлення доплати до надбавок за особливі заслуги

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

При встановленні права на доплату не буде враховуватися заробітна плата до надбавки

Кабінет міністрів України змінив механізм встановлення доплати до надбавок за особливі заслуги. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що уряд змінив механізм встановлення доплати до надбавки Героям України, Героям соціалістичної праці, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Трудової Слави, повним кавалерам ордена Слави, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу". Зокрема, тепер при встановленні права на доплату не буде враховуватися заробітна плата до надбавки.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше голова Ради НБУ Богдан Данилишин запропонував ввести максимальні торговельні надбавки на продукти. Зокрема, пропонується, що максимальна націнка на продукти не має перевищувати 15% від ціни виробника, на звичайні товари не повинна бути вище 30% ціни виробника, на імпортні товари - не більше 30% митної ціни. Таким чином, мова йде про введення ручного регулювання цін на продукти і державного контролю над ціноутворенням.