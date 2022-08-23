Кабмин изменил порядок расчетов за экспорт электроэнергии

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на экспортеров электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
"Изменениями уточняется формульный расчет стоимости услуги по обеспечению безопасности поставки электрической энергии для каждого экспортера электрической энергии по каждой стране, в которую осуществляется экспорт. А именно, расходы на доступ к физическому праву на передачу пропускной способности экспортерами электрической энергии определяются в Украине", - написал он.
Напомним, в начале июля Кабинет министров Украины возложил специальные обязанности на экспортеров электроэнергии.
Отметим, цена экспортной электроэнергии из Украины за последнюю неделю выросла в 1,5 раза. Цена составляла 11,3 тыс. грн/МВт (предыдущая - около 6,9 тыс. грн/МВт).