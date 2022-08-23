RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд змінив порядок розрахунків за експорт електроенергії

Фото: порядок розрахунків за експорт електроенергії змінений (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на експортерів електричної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Змінами уточнюється формульний розрахунок вартості послуги із забезпечення безпеки постачання електричної енергії для кожного експортера електричної енергії за кожною країною, до якої здійснюється експорт. А саме, витрати на доступ до фізичного права на передачу пропускної спроможності експортерами електричної енергії визначаються в Україні", - написав він.

Нагадаємо, на початку липня Кабінет міністрів України поклав спеціальні обов’язки на експортерів електроенергії.

Відзначимо, ціна експортної електроенергії з України за останній тиждень зросла у 1,5 рази. Ціна становила 11,3 тис. грн/МВт (попередня - близько 6,9 тис. грн/МВт).

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України