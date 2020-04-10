Кабмин ищет возможности для увеличения экспорта электроэнергии, - Шмыгаль

Кабинет министр Украины ведет переговоры об увеличении возможностей по экспорту электроэнергии. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал Премьер'ер-министр Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день ограничен импорт электроэнергии и энергетического угля.

"Запрещен импорт электроэнергии из всех стран, в частности, из России и Беларуси. Импорт энергетического угля из России и Беларуси запрещен постановлением Кабмина, которое подписано и опубликовано. Уголь, которого нет в Украине, он может импортироваться. Импорт угля газовой группы, который добывается на государственных шахтах, запрещен", - сказал он.

Напомним, как заявили в компании "Укрэнерго", Украина ограничит импорт электроэнергии из России и Беларуси на период карантина и в течение 30 дней после его отмены.

Кабинет министров Украины с 1 апреля 2020 года ввел спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России.

Также сообщалось, что Беларусь и Россия создают единый энергорынок. В частности, 2 апреля палата представителей национального собрания Беларуси утвердила проект закона относительно формирования единого электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.