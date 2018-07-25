Кабмін ініціює заборону на відключення тепла в опалювальний сезон
Кабмін попросить парламент внести зміни до закону про теплопостачання
Кабінет міністрів України попросить Верховну раду заборонити відключення теплопостачання під час опалювального сезону. Про це на селекторній нараді заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, Зубко зазначив, що уряд буде звертатися з такою ініціативою до Верховної Ради. Відзначимо, парламент відновить роботу у вересні.
"Звертатися з точки зору того, щоб внести до закону про теплопостачання зміни про неможливість відключення під час опалювального сезону теплопостачальних підприємств ... Ми це зробимо", - повідомив Зубко.
Він також нагадав, що минулого року в деяких містах були інциденти з відключенням теплопостачання під час опалювального сезону.
"Ми вже минулого року побачили, що за рахунок некомпетентності тих чи інших менеджерів у нас були відключення. Так, потім регулювали цю позицію, знаходили гроші. Але в цей час люди, які платять податки, були без теплопостачання", - додав він.
Нагадаємо, раніше "Київенерго" попередило про арешт майна боржників за тепло.