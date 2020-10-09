Кабмин инициирует увольнения из-за задержки с доплатами медикам

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины инициирует увольнения в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам. Кроме того, главам ОГА будут вынесены выговоры.

Об этом на совещании с руководством областей и СНБО заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

По его словам, проблема с доплатами медикам за сентябрь не решена полностью. В частности, доплаты не получили врачи в 160 больницах. Шмыгаль попросил министра здравоохранения Максима Степанова подготовить информации, на основании которой Кабмин обратится в Офис президента с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности соответствующих глав ОГА.

Также будет инициировано увольнение соответствующих руководителей Департаментов здравоохранения.

"Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что на надбавки медикам за сентябрь перечислили уже более 1,2 млрд гривен.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что медики должны были получить доплаты еще в сентябре.