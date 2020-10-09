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Кабмін ініціює звільнення через затримку з доплатами медикам

Київ, П'ятниця 09 жовтня 2020 13:58
Кабмін ініціює звільнення через затримку з доплатами медикам
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України ініціює звільнення в регіонах у зв'язку з затримкою з доплатами медикам. Крім того, головам ОДА будуть винесені догани.

Про це на нараді з керівництвом областей та РНБО заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

За його словами, проблема з доплатами медикам за вересень не вирішена повністю. Зокрема, доплати не отримали лікарі в 160 лікарнях. Шмигаль попросив міністра охорони здоров'я Максима Степанова підготувати інформації, на підставі якої Кабмін звернеться до Офісу президента з вимогою притягнути до дисциплінарної відповідальності відповідних голів ОДА.

Також буде ініційовано звільнення керівників відповідних Департаментів охорони здоров'я.

"Лікарі чекали грошей, при тому, що вони були виділені. НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, будемо вдаватися до жорстких заходів", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на надбавки медикам за вересень вже перерахували понад 1,2 млрд гривень.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що медики повинні були отримати доплати ще у вересні.

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