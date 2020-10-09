На надбавки медикам за сентябрь перечислили уже более 1,2 млрд гривен

Фото: медики (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что всем больницам в Украине уже перечислили 1 млрд 210 млн гривен надбавок за сентябрь для медицинских работников. Таковы данные по состоянию на вечер 8 октября.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Все эти средства на сегодня выплачиваются, выплачены... Уже перечислено было на вчерашний вечер, и почти всем больницам - 1 млрд 210 млн грн. Более того, уже начали перечислять средства авансом за октябрь", - отметил глава Минздрава.

Министр напомнил, что для врача надбавка составляет 3560 гривен, 2,5 тыс. гривен - для среднего медицинского персонала, а 1250 гривен - для младшего медицинского персонала.

"Да, это мало, мы об этом говорим, что это только начало", - заявил Степанов.

Как сообщалось, в начале сентября Кабинет министров утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам; анонсировалось, что медики смогут получить выплаты уже до конца сентября.

Как писало РБК-Украина, в июле КМУ выделил средства на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.