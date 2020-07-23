ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін ініціює скликання позачергової сесії Ради для отримання допомоги ЄС

Брюссель, Четвер 23 липня 2020 20:44
Кабмін ініціює скликання позачергової сесії Ради для отримання допомоги ЄС
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Роман Калиниченко

Рада може зібратися ближче до Дня Незалежності

Уряд ініціюватиме позачергову сесію Верховної ради для ратифікації меморандуму про надання Україні макрофінансової допомоги. Ймовірні дати сесії - 20-ті числа серпня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселю, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд проситиме парламент якомога швидше зібратися на позачергову сесію і ратифікувати меморандум.

"24 серпня буде урочисте засідання, всі депутати будуть на місці і гарантовано ми зможемо ініціювати для цього позачергову сесію в районі 20-х чисел. Але може бути і скоріше", - сказав Шмигаль, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

Нагадаємо, сьогодні Україна і Європейський союз підписали меморандум про нову програму макрофінансової допомоги.

Ратифікувати меморандум має Верховна рада, після цього протягом тижня Україна отримає 600 млн євро.

Нагадаємо, у червні Україна отримала транш на 500 млн євро від ЄС; це був другий і останній транш у рамках четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаТранш
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся