Кабмін ініціює скликання позачергової сесії Ради для отримання допомоги ЄС

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Рада може зібратися ближче до Дня Незалежності

Уряд ініціюватиме позачергову сесію Верховної ради для ратифікації меморандуму про надання Україні макрофінансової допомоги. Ймовірні дати сесії - 20-ті числа серпня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселю, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд проситиме парламент якомога швидше зібратися на позачергову сесію і ратифікувати меморандум.

"24 серпня буде урочисте засідання, всі депутати будуть на місці і гарантовано ми зможемо ініціювати для цього позачергову сесію в районі 20-х чисел. Але може бути і скоріше", - сказав Шмигаль, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

Нагадаємо, сьогодні Україна і Європейський союз підписали меморандум про нову програму макрофінансової допомоги.

Ратифікувати меморандум має Верховна рада, після цього протягом тижня Україна отримає 600 млн євро.

Нагадаємо, у червні Україна отримала транш на 500 млн євро від ЄС; це був другий і останній транш у рамках четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги.