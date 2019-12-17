Кабмін ініціює розширення санкцій проти Росії

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Розширення санкцій проти Росії винесуть на засідання РНБО

Кабінет міністрів України внесе питання розширення санкцій проти Росії на засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Повідомляється, що в зв'язку зі збройною агресією Росії проти України в місячний термін на розгляд РНБО внесуть пропозиції щодо застосування строком на три роки санкцій до юридичних осіб, які залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг підприємствам оборонно-промислового комплексу РФ, які розташовані на окупованій території.

У той же час в опублікованому документі не вказано, проти яких саме компаній вводяться санкції.

Нагадаємо, раніше Євросоюз ухвалив рішення про продовження економічних санкцій проти Росії. Офіційне оформлення обмежень відбудеться на цьому тижні.

Раніше також міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що не бачить підстав для зміни режиму санкцій Європейського союзу щодо Російської Федерації. За його словами, поліпшення відносин між Євросоюзом і Росією можливе після досягнення миру в Україні.