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Уряд ініціював виплату компенсацій за борги щодо пенсій та зарплат

Новини » Економіка     24.01.2020 - 12:27
Уряд ініціював виплату компенсацій за борги щодо пенсій та зарплат
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Законопроект містить виключний перелік виплат, які необхідно платити вчасно

Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо виплати компенсацій у разі виникнення заборгованості із виплат пенсій, зарплат, стипендій та соціальних виплат. Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гончарук, законопроект буде подано до парламенту.

За його словами, для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться компенсація:

  • пенсії або щомісячне довічне грошове утримання;
  • соціальні виплати;
  • стипендії;
  • заробітна плата (грошове забезпечення);
  • сума індексації грошових доходів громадян.

Уряд ініціював виплату компенсацій за борги щодо пенсій та зарплат

Як повідомляло РБК-Україна, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 грудня 2019 року склала 3220,9 млн грн, що на 21,8% (на 575,8 млн грн) більше, ніж на початок року.

Як повідомляло РБК-Україна, в середині грудня 2019 року у зв'язку з дефіцитом держбюджету прем'єр-міністр України Олексій Гончарук дав розпорядження Казначейству припинити до кінця бюджетного року проведення платежів. При цьому виплата по захищених статтях бюджету (пенсії, зарплати тощо) продовжилася.

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