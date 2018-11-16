Кабмин хочет собрать с бизнеса 10 млрд гривен для Пенсионного фонда

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Со следующего года планируется ввести регрессивную шкалу ЕСВ для зарплат свыше 100 тыс. гривен

Кабинет министров готов увеличить налоговую нагрузку на бизнес, чтобы дополнительно собрать в Пенсионный фонд 10 млрд гривен. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Чем платить пенсии: в Кабмине ищут новые источники наполнения Пенсионного фонда".

Как отмечается в материале, 14 ноября правительство одобрило законопроект, подготовленный Министерством социальной политики, который после доработки внесут в парламент. Среди прочего, документ предусматривает повышение максимальной суммы зарплат, с которой взымается Единый социальный взнос по ставке 22%. Сейчас она составляет 15 минимальных зарплат - 55,8 тыс. гривен.

Со следующего года сумма может вырасти до 25 минимальных зарплат, следует из законопроекта. Учитывая, что Кабмин предлагает в 2019 году повысить минзарплату до 4173 гривен, сумма, с которой ЕСВ будут удерживать по максимальной ставке, составит 104,3 тыс. гривен.

К зарплатам большего размера начнут применять регрессивную шкалу ставок. Но не ко всей сумме, а только к той, которая превышает 104,3 тысячи гривен. К примеру, ЕСВ на сумму от 25 до 70 минимальных зарплат будет уплачиваться по ставке 20%, от 70 до 150 минзарплат - 17%, от 150 до 200 минимальных зарплат - 15%. Минимальная ставка ЕСВ составит 5%. Ее будут применять к сумме, превышающую 270 размеров минимальных зарплат, которые в следующем году будут соответствовать более 1,1 млн гривен.

Еще одно нововведение, которое предлагает Минсоцполитики - обязать руководителей предприятий платить за себя ЕСВ из учета двух минимальных зарплат. Этот шаг позволит дополнительно собирать в Пенсионный фонд 3,4 млрд гривен в год. В министерстве указывают, что 84 тысячи руководителей предприятий получают заработную плату на уровне минимальной. В конце 2016 года таких руководителей было почти вдвое меньше.

Напомним, в июле 2018 года у Пенсионного фонда возникли проблемы с выплатой пенсий украинцам.

В конце октября Кабинет министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса.