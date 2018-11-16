Чем платить пенсии: в Кабмине ищут новые источники наполнения Пенсионного фонда

Владимир Гройсман и Андрей Рева ищут источники для наполнения Пенсионного фонда (УНИАН)

Правительство предложило Верховной раде изменить принцип уплаты Единого социального взноса. Ключевых изменения два: увеличить почти в два раза максимальную сумму зарплаты, с которой взымается социальный взнос по ставке 22%, и ввести регрессивную шкалу при уплате ЕСВ с более высоких зарплат. Иными словами, чем выше зарплата, тем меньше ставка соцвзноса.

В Кабмине считают, что так им удастся стимулировать бизнес легализировать фонд оплаты труда и восстановить справедливость по отношению к гражданам с зарплатами до 55,8 тысяч гривен. Сейчас это максимальная сумма, с которой взимается ЕСВ. Бизнес, напротив, считает идею правительства несвоевременной и рискованной как для частного сектора, так и для госбюджета. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Кабинет министров готов увеличить налоговую нагрузку на бизнес, чтобы дополнительно собрать в Пенсионный фонд 10 млрд гривен. На заседании в среду, 14 ноября, правительство одобрило законопроект, подготовленный Министерством социальной политики, который после доработки внесут в парламент. Среди прочего, документ предусматривает повышение максимальной суммы зарплат, с которой взымается Единый социальный взнос по ставке 22%. Сейчас она составляет 15 минимальных зарплат – 55,8 тыс. гривен.

Со следующего года сумма может вырасти до 25 минимальных зарплат, следует из законопроекта. Учитывая, что Кабмин предлагает в 2019 году повысить минзарплату до 4173 гривен, сумма, с которой ЕСВ будут удерживать по максимальной ставке, составит 104,3 тыс. гривен.

К зарплатам большего размера начнут применять регрессивную шкалу ставок. Но не ко всей сумме, а только к той, которая превышает 104,3 тысячи гривен. К примеру, ЕСВ на сумму от 25 до 70 минимальных зарплат будет уплачиваться по ставке 20%, от 70 до 150 минзарплат – 17%, от 150 до 200 минимальных зарплат – 15%. Минимальная ставка ЕСВ составит 5%. Ее будут применять к сумме, превышающую 270 размеров минимальных зарплат, которые в следующем году будут соответствовать более 1,1 млн гривен.

За неуплату ЕСВ более чем за один месяц Минсоцполитики предлагает штрафовать в размере от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов (ННМ) доходов граждан (8,5 до 17 тыс. гривен), наказывать исправными работами или тюремным заключением до двух лет. За повторное нарушение предусмотрен штраф от 1000-1500 ННМ - 17-25 тыс. гривен, три года исправительных работ или же тюремных срок.

Уравнять бедных и богатых

ЕСВ – это основной источник доходов бюджета Пенсионного фонда, в который работодатели отчисляют с зарплаты своих сотрудников по ставке 22%.

Для чего нужна регрессивная шкала? В Минсоцполитики считают, что действующее ограничение максимальных сумм зарплат, с которых уплачивается ЕСВ, несправедливо по отношению к тем, кто, получая до 55,8 тысяч гривен, платит соцвзнос со всей зарплаты.

Министр социальной политики Андрей Рева пояснил, что, к примеру, в сентябре этого года 4 млн работников с зарплатой менее 4 тыс. гривен совокупно получили почти 12 млрд гривен. Тогда как всего 51 тысяча людей со средней зарплатной 131 тыс. гривен – порядка 7 млрд гривен. В итоге, отметил министр, люди с низкой зарплатой заплатили ЕСВ со всей суммы заработка, а граждане с высокими зарплатами заплатили ЕСВ только с 40% своих зарплат.

"Мы не выступаем против высоких зарплат, но для борьбы с бедностью нужен соответствующий ресурс, поэтому проблема не в высокой зарплате, а в неадекватной уплате отчислений в Пенсионный фонд. А от качества жизни пенсионеров зависит социальное благополучие всей страны и будущее всех нас. Очевидно, что здесь есть несправедливость, которую мы должны исправить", - считает Рева.

Еще одно нововведение, которое предлагает Минсоцполитики – обязать руководителей предприятий платить за себя ЕСВ из учета двух минимальных зарплат. Этот шаг позволит дополнительно собирать в Пенсионный фонд 3,4 млрд гривен в год. В министерстве указывают, что 84 тысячи руководителей предприятий получают заработную плату на уровне минимальной. В конце 2016 года таких руководителей было почти вдвое меньше.

"О каких ресурсных возможностях Пенсионного фонда вообще может идти речь в таких условиях? Для всех очевидно, что руководители предприятий не живут на минимальную зарплату, а для опасений о том, что они могут пойти после этого в "тень", нет оснований, поскольку они должны подписывать платежные документы", - уверен Андрей Рева.

Богатые платят больше всех

Бизнес не поддерживает инициативу правительства. В Европейской бизнес ассоциации уверены, что после отмены максимальной величины базы начисления ЕСВ гарантированно вырастут расходы компаний. Особенно это коснется таких отраслей как образование, сфера услуг, IT, где зарплата составляет львиную долю расходов.

"Рост ЕСВ увеличит расходы бизнеса на создание новых рабочих мест с легальной зарплатой и даст дополнительный толчок оттоку работников за пределы Украины. Также крайне вероятно, что увеличение расходов на уплату ЕСВ приведет к уменьшению размера заработных плат, в свою очередь приведет к уменьшению поступлений из военного сбора и НДФЛ", - предупреждают в ассоциации.

Львиную долю дополнительных поступлений, исходя из предложений Минсоцполитики, должны обеспечить плательщики, которые уже сейчас легально выплачивают заработную плату сотрудникам, говорят в ЕБА. В ассоциации отмечают, что под лозунгами борьбы за детенизацию заработных плат на самом деле власти предлагают ввести выборочное дополнительное налогообложение именно добросовестных плательщиков, которые и так не находятся "в тени".

В ЕБА считают несправедливым то, что правительство, нагружая добросовестный бизнес дополнительными расходами, намерено таким образом компенсировать потери от схем уклонения уплаты налогов. "Государство должно сосредоточиться на борьбе именно с уклонением от налогообложения, а не на имитации такой борьбы. Предлагаемые Министерством социальной политики меры еще больше поощрят недобросовестных плательщиков к сохранению теневых схем", - говорят в ЕБА.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что ЕСВ должен быть стабильным для бизнеса, и ни о какой регрессивной шкале ставок не может быть и речи. По его мнению, таким шагом правительство может перечеркнуть результат реформы 2016 года, когда ставка ЕСВ была снижена почти в два раза. Кроме того, эксперт уверен, что те, кого обяжут платить крупные суммы ЕСВ, не выиграют от этого как будущие пенсионеры.

"Вы можете платить любые социальные взносы с любых сумм, но размер вашей пенсии не будет зависеть от того, какие суммы социальных взносов вы уплатили. Это делает ЕСВ не социальным взносом, а налогом, который будет удерживаться с людей, не влияющих на размер своих пенсий в будущем. Бизнес, скорее всего, будет пытаться уменьшить такую нагрузку", - полагает Несходовский.

Среди прочего, по его мнению, бизнес может перестать платить крупные зарплаты официально, обязав сотрудников перейти на упрощенную систему, зарегистрировавшись как физлица-предприниматели третьей группы плательщиков единого налога. Многие компании уже сегодня используют эту возможность для минимизации налоговых расходов по оплате труда.

Предвыборные пенсии

Проведя реформу ЕСВ, и собрав больше средств в бюджет Пенсионного фонда, правительство рассчитывает обеспечить себя ресурсом для повышения пенсий. Уже в следующем году власти должны провести индексацию пенсий, применив коэффициент, который равен 50% роста инфляции и 50% роста средней зарплаты.

Но трудности с выплатой пенсий у Кабмина были уже этим летом, когда Пенсионный фонд, не сумев вовремя перезанять денег у Госказначейства, сорвал график выплат в июле.

После этого сбоев с перечислением пенсий не было, однако Пенсионный фонд продолжил практику займов у Госказначейства. В конце октября был уволен глава ПФ Алексей Зарудный и на его место назначен бывший госсекретарь Минфина Евгений Капинус. По данным ПФ, в январе-октябре с единого казначейского счета (ЕКС) было взято 70,1 млрд гривен, из которых к началу ноября ПФ вернул 56,7 млрд гривен.

Удастся ли Пенсионному фонду полностью рассчитаться с бюджетом за два месяца, сказать сложно. Но как минимум путь к отступлению Кабмин ему оставил, исключив норму, согласно которой ПФ должен возвращать все займы на ЕКС до конца бюджетного года. Соответствующее постановление Кабмин принял в среду с условием трехдневной доработки.

"Это не латание дыр. У них достаточно денег. Но теоретически денег может не хватить из-за того, что власти пошли на популистский шаг и установили для сотрудников МВД необоснованную пенсию с пересчетом задним числом", - пояснил Илья Несходовский. Кроме того, как ранее писало РБК-Украина, повышение пенсий военным также потребовало больше средств, чем позволяли возможности Пенсионного фонда.

К тому же на следующий год власти заложили на 27 млрд гривен больше прямой дотации из госбюджета для ПФ, увеличив эти расходы в проекте госбюджета на 2019 год до 165,5 млрд гривен.

Несмотря на очевидные проблемы, Пенсионный фонд делают образцовым в преддверии президентских выборов и наполняют его деньгами, считает Илья Несходовский. Это нужно, к примеру, если власти потребуется больше средств на индексацию пенсий.