Кабмін хоче зібрати з бізнесу 10 млрд гривень для Пенсійного фонду

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

З наступного року планується запровадити регресивну шкалу ЄСВ для зарплат понад 100 тис. гривень

Кабінет міністрів готовий збільшити податкове навантаження на бізнес, щоб додатково зібрати до Пенсійного фонду 10 млрд гривень. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чим платити пенсії: в Кабміні шукають нові джерела наповнення Пенсійного фонду".

Як зазначається в матеріалі, 14 листопада уряд схвалив законопроект, підготовлений Міністерством соціальної політики, який після доопрацювання внесуть до парламенту. Серед іншого, документ передбачає підвищення максимальної суми зарплати, з якої справляється Єдиний соціальний внесок за ставкою 22%. Зараз вона становить 15 мінімальних зарплат - 55,8 тис. гривень.

З наступного року сума може зрости до 25 мінімальних зарплат, випливає з законопроекту. Враховуючи, що Кабмін пропонує у 2019 році підвищити мінзарплату до 4173 гривень, сума, з якої ЄСВ будуть утримувати за максимальною ставкою, складе 104,3 тис. гривень.

До зарплат більшого розміру почнуть застосовувати регресивну шкалу ставок. Але не до всієї суми, а тільки до тієї, яка перевищує 104,3 тисячі гривень. Приміром, ЄСВ на суму від 25 до 70 мінімальних зарплат буде сплачуватися за ставкою 20%, від 70 до 150 мінімальних 17%, від 150 до 200 мінімальних зарплат - 15%. Мінімальна ставка ЄСВ становитиме 5%. Її будуть застосовувати до суми, що перевищує 270 розмірів мінімальних зарплат, які в наступному році будуть відповідати понад 1,1 млн гривень.

Ще одне нововведення, яке пропонує Мінсоцполітики - зобов'язати керівників підприємств платити за себе ЄСВ з обліку двох мінімальних зарплат. Цей крок дозволить додатково збирати в Пенсійний фонд 3,4 млрд гривень в рік. У міністерстві зазначають, що 84 тисячі керівників підприємств отримують заробітну плату на рівні мінімальної. В кінці 2016 року таких керівників було майже вдвічі менше.

Нагадаємо, в липні 2018 року у Пенсійного фонду виникли проблеми з виплатою пенсій українцям.

Наприкінці жовтня Кабінет міністрів України звільнив від обов'язків голову Пенсійного фонду України Олексія Зарудного і призначив замість нього Євгена Капінуса.