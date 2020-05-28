Кабмин хочет сделать "регуляторную гильотину" для облегчения работы малого бизнеса

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал планы Кабинета министров провести реформу дерегуляции, так называемую "регуляторную гильотину", для облегчения работы малого бизнеса. Глава правительства обсудил реформы в Украине с послами Большой семерки.

Об этом сообщает правительственный портал.

Участники встречи обсудили преодоление пандемии Covid-19, одобренную Кабмином Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса, продолжение медицинской реформы в Украине, сотрудничество Украины с МВФ и тому подобное.

Шмыгаль подчеркнул, что пандемия дала определенный импульс украинским реформам, в первую очередь, реформе здравоохранения.

"Реформа медицины должна быть завершена с помощью наших международных партнеров, но коронакризис показал ошибки, которые были допущены при предварительных расчетах этой реформы, поэтому мы пересчитываем и тарифы с НСЗУ, и пакеты услуг... Еще одна проблема - это психиатрия и туберкулезные диспансеры. Все это требует отдельного внимания и отдельных расчетов, поэтому второй этап реформы может растянуться во времени. И мы будем просить поддержать нас в реализации этой реформы", - сказал глава правительства.

Он также отметил важность реформ, которые дадут толчок экономическому развитию.

"Это реформа таможни, реформа налогообложения малого и микробизнеса. Нам также надо делать, как мы это называем "регуляторную гильотину" - реформу по дерегуляции, чтобы всячески облегчить работу малого бизнеса", - сказал премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль не исключал возобновления работы Комиссии по защите бизнеса при правительстве.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский считает, что стране нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии, в частности, новые экономические программы помощи.