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Украине нужны новые антикризисные меры, - Зеленский

Новости » Политика     28.05.2020 - 14:08
Украине нужны новые антикризисные меры, - Зеленский

Кабинет министров готовит программу выхода из экономического кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране нужно больше экономических решений во время выхода из эпидемии. Он считает, что нужны новые экономические программы помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вместе с тем, на сегодняшнем совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовит программу выхода из экономического кризиса. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, пособии по безработице.

В ходе заседания президент заявил, что экономических решений для выхода из эпидемии на сегодня недостаточно.

"Несмотря на то, что происходит в мире, нам надо как можно быстрее создать новые экономические программы помощи", - заявил Зеленский.

Напомним, что пандемия коронавириса повлияла на все страны мира, некоторые из них объявили об экономическом кризисе. Кризис не обошел и Украину. Украинская экономика за первый квартал сократилась на 1,2%, данные за второй будут только через несколько месяцев.

В связи с этим, глава правительства заявил, что Кабмин представит поэтапный план поддержки бизнеса, который пострадал от введения карантина из-за распространения коронавируса.

Напомним, Межведомственная рабочая группа антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса наработала 35 инициатив.

Ранее НБУ спрогнозировал сроки отмены всех карантинных ограничений.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийкризис
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