Кабмин хочет поднять штрафы за непредставление налоговой отчетности в 15-20 раз
Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка представления налоговой отчетности. Документ будет подан в Верховную Раду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 17 ноября, которое транслировалось на Youtube.
Согласно проекту, штрафы за отсутствие налогового учета, нарушение порядка представления налоговой отчетности планируется увеличить с 85-170 гривен до 1700 - 2550 гривен.
Кроме того, предлагается установить, что дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка ведения налогового учета, представления налоговой отчетности, предоставления аудиторских отчетов (Статья 163 и КУоАП), будут рассматриваться налоговыми органами.
Как сообщало РБК-Украина, большинство украинцев не смогли правильно указать, какая ставка налога на доходы физических лиц действует в стране. Ответ 18% выбрали только 41% граждан.