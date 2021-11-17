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Уряд хоче підняти штрафи за неподання податкової звітності у 15-20 разів

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Україна, Середа 17 листопада 2021 13:15
Уряд хоче підняти штрафи за неподання податкової звітності у 15-20 разів Фото: підприємцям підвищать штрафи за неподання податкової звітності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив проект змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку подання податкової звітності. Документ буде поданий до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 17 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з проектом, штрафи за відсутність податкового обліку, порушення порядку подання податкової звітності планується збільшити з 85-170 гривень до 1700- 2550 гривень.

Крім того, пропонується встановити, що справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку ведення податкового обліку, подання податкової звітності, надання аудиторських звітів (стаття 163 і КУпАП), розглядатимуться податковими органами.

Як повідомляло РБК-Україна, більшість українців не змогли правильно вказати, яка ставка податку на доходи фізичних осіб діє в країні. Відповідь 18% обрали тільки 41% громадян.

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Кабінет Міністрів України
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