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Кабмін хоче відстрочити призов на військову службу для співробітників ДСНС

Новини » Політика     22.06.2020 - 11:20
Кабмін хоче відстрочити призов на військову службу для співробітників ДСНС
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд вніс до Ради відповідний проект закону

Кабінет міністрів хоче відстрочити призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Уряд вніс до Верховної ради відповідний проект закону.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У пояснювальній записці Кабмін підкреслює, що призов на строкову військову службу осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту, ускладнює виконання органами та підрозділами ДСНС завдань за призначенням.

Закон пропонує надати відстрочки від призову на строкову військову службу особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу до органів та підрозділів ДСНС.

"Прийняття законопроекту дозволить накопичити та підготувати людські ресурси із числа призовників для комплектування людськими ресурсами органів та підрозділів ДСНС, що дасть змогу якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану та проведення цільової мобілізації", - вказано у записці.

Нагадаємо, весняна призовна кампанія 2020 року в Україні змістилася через пандемію коронавірусу і введений з цієї причини карантин.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив роз'яснення щодо призову в армію.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДСНСПризов в армію
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