Кабмин хочет отменить "квартирную повинность": что это значит

Правительство предлагает исключить норму о квартирной повинности населения подселять военных в случае введения военного положения. Подготовлены изменения в закон.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Кабмин подготовил изменения в закон "О правовом режиме военного положения", в котором предлагается полностью исключить статью 17.

Квартирная повинность - обязанность населения отводить помещения для войск в местах их постоянного расположения (зимние и летние квартиры) или временные остановки.

Ранее предыдущий Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроект об отмене военно-квартирной повинности с расквартирования военнослужащих, силовиков и эвакуированного населения.

Напомним, парламент принял во втором чтении законопроект №2414-д о Службе внешней разведки.