Кабмин хочет отменить "квартирную повинность": что это значит

Подготовлены изменения в закон
Правительство предлагает исключить норму о квартирной повинности населения подселять военных в случае введения военного положения. Подготовлены изменения в закон.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Кабмин подготовил изменения в закон "О правовом режиме военного положения", в котором предлагается полностью исключить статью 17.
Квартирная повинность - обязанность населения отводить помещения для войск в местах их постоянного расположения (зимние и летние квартиры) или временные остановки.
Ранее предыдущий Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроект об отмене военно-квартирной повинности с расквартирования военнослужащих, силовиков и эвакуированного населения.
Напомним, парламент принял во втором чтении законопроект №2414-д о Службе внешней разведки.