Кабмін хоче скасувати "квартирну повинність": що це значить

Уряд пропонує виключити норму про квартирну повинність населення підселювати військових у випадку введення воєнного стану. Підготовлено зміни до закону.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.



Кабмін підготував зміни до закону "Про правовий режим воєного стану" у якому пропонується повністю виключити статтю 17.

Квартирна повинність - обов'язок населення відводити приміщення для військ в місцях їх постійного розташування (зимові та літні квартири) або тимчасові зупинки.

Раніше попередній Кабінет міністрів України направив до Верховної ради законопроект про скасування військово-квартирної повинності з розквартирування військовослужбовців, силовиків та евакуйованого населення.

Нагадаємо, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2414-д про Службу зовнішньої розвідки.