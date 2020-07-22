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На ликвидацию последствий пожаров в Луганской области направили почти 55 млн гривен

Луганская область, Среда 22 июля 2020 16:08
На ликвидацию последствий пожаров в Луганской области направили почти 55 млн гривен
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Соответствующее решение Кабмин одобрил на своем заседании

Кабинет министров Украины выделил почти 55 млн гривен на ликвидацию последствий масштабных пожаров в Луганской области. Средства выделят из резервного фонда.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Кабмина.

А именно правительство выделило 54 713,96 тысячи гривен. Из них - для Луганской облгосадминистрации - 30,36 млн гривен:

  • для предоставления материальной помощи семьям погибших в размере по 200 тысяч гривен на каждого погибшего члена семьи,
  • собственникам жилых домов, которые были полностью разрушены пожарами - 300 тысяч гривен на семью,
  • семьям, отселенным из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту - 50 тыс. гривен на семью,
  • семьям, жилые дома которых повреждены - 20 тысяч гривен на семью.

Кроме того, Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов для Государственного агентства лесных ресурсов выделили 24 353, 96 тысячи гривен на ликвидацию последствий пожаров в области.

Отметим, ранее в Луганской ОГА подсчитали, что ориентировочный размер ущерба только от потери лесных насаждений составляет более 450 млн гривен.

Напомним, ранее стало известно, что пострадавшие от пожаров в Луганской области получат по 300 тысяч гривен за сгоревший дом, кроме того, материальную помощь получат семьи погибших.

Как писало РБК-Украина, в результате пожаров погибли пять человек, местные власти уже выделили по 200 тыс. гривен за погибших.

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