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Кабмін хоче карати за перешкоджання перевіркам пожбезпеки: розміри штрафів

Україна, Вівторок 28 липня 2020 13:13
Кабмін хоче карати за перешкоджання перевіркам пожбезпеки: розміри штрафів
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Максимальний штраф складе 51 тисячу гривень

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки серйозними штрафами. Відповідний законопроект №3931 зареєстрований у парламенті.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Так, закон пропонує нову статтю у Кодекс про адміністративні правопорушення "Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі пов'язаної з проведенням перевірок".

За перешкоджання може загрожувати штраф у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тисячі гривень), а за повторне вчинення правопорушення протягом року - від двох тисяч до трьох тисяч таких мінімумів (34-51 тисяча гривень).

Крім того, відповідно до документа, поліцейські і посадові особи органу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки отримують повноваження складати протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 18514 Кодексу.

Кабмін звертає увагу, що правопорушники можуть не давати оформити протокол. У зв'язку з цим співробітникам поліції хочуть дозволити проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника, якщо останній перешкоджає перевірці пожбезпеки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив майже 55 млн гривень на ліквідацію наслідків масштабних пожеж у Луганській області.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня у Кабміні затвердили проект плану заходів для врегулювання проблеми лісових пожеж.

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