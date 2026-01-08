Кабмін готує зміни в роботі офісів та шкіл через негоду

За словами президента України, в Україні у більшості регіонів значно погіршились погодні умови, що ускладнило роботу дорожніх та комунальних служб. Ситуація фактично відповідає надзвичайному режиму для всіх служб, які забезпечують життєдіяльність міст і громад.

Через це Володимир Зеленський дав доручення уряду підготувати рішення, яке дозволить некритичним установам і офісам відправляти працівників додому на час несприятливих погодних умов.

"Домовлено з прем’єр-міністром України, що уряд підготує відповідне рішення, яке дозволить некритичним установам і офісам залишати працівників вдома на час несприятливих погодних умов", - заявив Зеленський.

Також у взаємодії з місцевою владою буде визначено параметри роботи шкіл, щоб забезпечити безпечні умови для учнів та персоналу на цей і наступний тиждень.

Влада закликає громадян бути уважними на дорогах, дотримуватися сигналів попередження та повідомляти про аварійні ситуації, аби всі служби могли оперативно реагувати на наслідки негоди.