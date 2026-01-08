RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Кабмин готовит изменения в работе офисов и школ из-за непогоды

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству внести изменения в работу офисов и школ из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

По словам президента Украины, в Украине в большинстве регионов значительно ухудшились погодные условия, что осложнило работу дорожных и коммунальных служб. Ситуация фактически соответствует чрезвычайному режиму для всех служб, которые обеспечивают жизнедеятельность городов и общин.

Поэтому Владимир Зеленский дал поручение правительству подготовить решение, которое позволит некритическим учреждениям и офисам отправлять работников домой на время неблагоприятных погодных условий.

"Договорено с премьер-министром Украины, что правительство подготовит соответствующее решение, которое позволит некритическим учреждениям и офисам оставлять работников дома на время неблагоприятных погодных условий", - заявил Зеленский.

Также во взаимодействии с местными властями будут определены параметры работы школ, чтобы обеспечить безопасные условия для учеников и персонала на эту и следующую неделю.

Власти призывают граждан быть внимательными на дорогах, соблюдать сигналы предупреждения и сообщать об аварийных ситуациях, чтобы все службы могли оперативно реагировать на последствия непогоды.

 

 

Чрезвычайные погодные условия

Стало известно, что из-за сложных погодных условий 75 тысяч семей на Киевщине остались без электроэнергии.

Накануне премьер Украины Юлия Свириденко рассказала, что из-за похолодания и возможности налипания снега есть вероятность отключения света вне графиков.

Из-за сильных снегопадов и ухудшения погодных условий в нескольких областях Украины ситуация на дорогах значительно усложнилась: фиксируют сотни ДТП, а для тяжеловесного транспорта введены ограничения.

В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины отметили, что непогода продолжает смещаться - после западных регионов она охватывает Ровенскую, Хмельницкую, Винницкую области и дальше движется в сторону Киевской.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЮлия СвириденкоНепогода в Украине