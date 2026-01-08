Кабмин готовит изменения в работе офисов и школ из-за непогоды

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству внести изменения в работу офисов и школ из-за сложных погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.
По словам президента Украины, в Украине в большинстве регионов значительно ухудшились погодные условия, что осложнило работу дорожных и коммунальных служб. Ситуация фактически соответствует чрезвычайному режиму для всех служб, которые обеспечивают жизнедеятельность городов и общин.
Поэтому Владимир Зеленский дал поручение правительству подготовить решение, которое позволит некритическим учреждениям и офисам отправлять работников домой на время неблагоприятных погодных условий.
"Договорено с премьер-министром Украины, что правительство подготовит соответствующее решение, которое позволит некритическим учреждениям и офисам оставлять работников дома на время неблагоприятных погодных условий", - заявил Зеленский.
Также во взаимодействии с местными властями будут определены параметры работы школ, чтобы обеспечить безопасные условия для учеников и персонала на эту и следующую неделю.
Власти призывают граждан быть внимательными на дорогах, соблюдать сигналы предупреждения и сообщать об аварийных ситуациях, чтобы все службы могли оперативно реагировать на последствия непогоды.
Стало известно, что из-за сложных погодных условий 75 тысяч семей на Киевщине остались без электроэнергии.
Накануне премьер Украины Юлия Свириденко рассказала, что из-за похолодания и возможности налипания снега есть вероятность отключения света вне графиков.
Из-за сильных снегопадов и ухудшения погодных условий в нескольких областях Украины ситуация на дорогах значительно усложнилась: фиксируют сотни ДТП, а для тяжеловесного транспорта введены ограничения.
В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины отметили, что непогода продолжает смещаться - после западных регионов она охватывает Ровенскую, Хмельницкую, Винницкую области и дальше движется в сторону Киевской.