Кабмін готує програму пільгових кредитів на закупівлю енергообладнання, - Шмигаль

Кабінет міністрів України готує програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні затвердили Порядок надання фінансової підтримки фізособам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах", - повідомив Шмигаль.

За його словами, сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисяч гривень. А максимальна сума кредиту - 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

"Також спільно з Верховною радою готуємо законопроєкт про зняття мита й ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання та про усунення всіх митних формальностей",- додав прем'єр.