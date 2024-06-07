Кабмин готовит программу льготных кредитов на закупку энергооборудования, - Шмыгаль
Кабинет министров Украины готовит программу льготного кредитования на закупку энергооборудования как для граждан, так и для бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Сегодня утвердили порядок предоставления финансовой поддержки физлицам, устанавливающим генерирующие установки из альтернативных источников энергии в собственных домохозяйствах", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 тысячи гривен. А максимальная сумма кредита - 480 тысяч гривен сроком на 5 лет.
"Также совместно с Верховной радой готовим законопроект о снятии пошлин и НДС на ввоз всего энергетического оборудования и об устранении всех таможенных формальностей", - добавил премьер.
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров рассматривает отмену ввозной пошлины и НДС на все энергооборудование и комплектующие к нему.
Также Кабмин поручил органам государственной власти уменьшить потребление электроэнергии.
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