ua en ru
Пт, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин готовит программу льготных кредитов на закупку энергооборудования, - Шмыгаль

Украина, Пятница 07 июня 2024 17:27
UA EN RU
Кабмин готовит программу льготных кредитов на закупку энергооборудования, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины готовит программу льготного кредитования на закупку энергооборудования как для граждан, так и для бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Сегодня утвердили порядок предоставления финансовой поддержки физлицам, устанавливающим генерирующие установки из альтернативных источников энергии в собственных домохозяйствах", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 тысячи гривен. А максимальная сумма кредита - 480 тысяч гривен сроком на 5 лет.

"Также совместно с Верховной радой готовим законопроект о снятии пошлин и НДС на ввоз всего энергетического оборудования и об устранении всех таможенных формальностей", - добавил премьер.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров рассматривает отмену ввозной пошлины и НДС на все энергооборудование и комплектующие к нему.

Также Кабмин поручил органам государственной власти уменьшить потребление электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
NEWS
Зеленский и Байден начали переговоры в Париже
Зеленский и Байден начали переговоры в Париже
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут