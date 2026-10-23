Кабмін готує механізм 100% бронювання працівників підприємств, але є умова

Україна змінює підхід до 100% бронювання працівників підприємств. Умовою є добровільне залучення частини з них до служби у Силах оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.
Уряд фіналізував зміни в системі бронювання на підприємствах, каже Корецький.
"Готуємо механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання", - уточнив він.
Тобто підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби.
"Принципово, щоб людина знала, куди йде і на який термін. За нею зберігаються робоче місце і зарплата", - запевнив прем'єр.
Умови бронювання пропрацюють Міноборони та Мінекономіки разом із бізнесом. Мета уряду - затвердити прозорий і дієвий механізм до 1 грудня, запевнив Корецький.
Це робиться для того, щоб на фронті була ротація і чітко визначені терміни служби. І працювала зрозуміла система, де "кожен знає свої права й обов'язки", каже Корецький.
Раніше РБК-Україна писало, що максимальний рівень бронювання працівників відтепер не становитиме 100%, зокрема для підприємств енергетики та ОПК. Кабмін фіналізував відповідні зміни до системи бронювання.
Крім того, Кабінет міністрів України планує до кінця тижня ухвалити оновлені правила бронювання від мобілізації.
У постанові залишиться пункт про створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних як дорадчого органу при Кабміні.