Кабмін готує механізм 100% бронювання працівників підприємств, але є умова

Зміни у бронюванні працівників підприємств

Уряд фіналізував зміни в системі бронювання на підприємствах, каже Корецький.

"Готуємо механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання", - уточнив він.

Тобто підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби.

"Принципово, щоб людина знала, куди йде і на який термін. За нею зберігаються робоче місце і зарплата", - запевнив прем'єр.

Деталі змін

Умови бронювання пропрацюють Міноборони та Мінекономіки разом із бізнесом. Мета уряду - затвердити прозорий і дієвий механізм до 1 грудня, запевнив Корецький.

Це робиться для того, щоб на фронті була ротація і чітко визначені терміни служби. І працювала зрозуміла система, де "кожен знає свої права й обов'язки", каже Корецький.